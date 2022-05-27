İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde - Son Dakika
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İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

27.05.2022 17:00
İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde - Son Dakika
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