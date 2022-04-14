İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında İsviçre'deki Türk iş insanları ve Türk toplumunun önde gelen simaları bir araya geldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen MÜSİAD'ın geleneksel iftar programı, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun ve Türkiye'nin Bern Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu'nun da katılımıyla Zürih kentindeki bir Türk lokantasında gerçekleştirildi.

"MÜSİAD uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline geldi"

İsviçre dışında olduğu içi programa katılamayan MÜSİAD İsviçre Şubesi Başkanı Ahmet Erbil'in gönderdiği mesajı, MÜSİAD İsviçre Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Doğan okudu.

Erbil mesajında, "Tohumlarını, 9 Mayıs 1990'da, bir avuç genç ve yürekli iş adamlarının toprağa attığı MÜSİAD, 32 yılın sonunda kocaman bir çınara dönüştü. Kökleri Anadolu'nun Ahilik bilinci ile derinleşen,? dalları dünyanın dört bir yanında erdemli ve ahlaklı iş yapabilme düşüncesi ile yeşeren MÜSİAD, bugün uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.?" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD olarak her zaman yaşadıkları ülke İsviçre'nin yanı sıra anavatanları Türkiye'nin gelişimi için de var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Erbil, konuklara katılımları için teşekkür etti.

Programa İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Zafer Terkeşli, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin, MÜSİAD İsviçre Onursal Başkanı Şeref Yıldız, MÜSİAD İsviçre Kurucu Başkanı Cesur Çıtak, İTT Onursal Başkanı Kahraman Tunaboylu, eski İTT Başkanı Levent Karaağaç, İsviçre Türk Federasyonu Genel Başkanı İrfan Okutan, İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Öztürk, Bern Büyükelçiliği müşavirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.