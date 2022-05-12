İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto - Son Dakika
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İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto

12.05.2022 14:47
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto

İsviçre'de yaşayan Ukraynalılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra bu ülkeye sığınan bazı mülteciler, Mariupol ve Azovstal'da ateşkes sağlanması ve sivillerin tahliye edilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi önünde gösteri düzenledi.

İsviçre'de yaşayan Ukraynalılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra bu ülkeye sığınan bazı mülteciler, Mariupol ve Azovstal'da ateşkes sağlanması ve sivillerin tahliye edilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi önünde gösteri düzenledi.

Merkez ve Doğu İsviçre Ukraynalılar Topluluğunun düzenlediği gösteriye katılan yaklaşık 100 Ukraynalı, BM Cenevre Ofisinin önündeki Kırık Sandalye Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, Mariupol ve Azovstal'daki sivillerin sesinin duyulması için sloganlar attı.

"Mariupol ve Azovstal'ı kurtar" ve "Sivillerin hayatı değerlidir" pankartları taşıyan Ukraynalılar, BM'ye bu bölgelerde ateşkes sağlanması ve tüm sivillerin güvenli tahliye edilebilmesi için gerekli şartların sağlanması çağrısında bulundu.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan sonra ülkelerini terk ederek İsviçre'ye sığınan bazı Ukraynalılar, yaşadıkları dramı anlattı.

Yerel saatle 09.30'da başlayan gösteri, 13.30 civarında son buldu.

Şimdiye kadar Ukrayna'da çatışmalardan kaçan 37 binin üzerinde kişiyi ağırlayan İsviçre, savaştan kaçarak ülkeye sığınan Ukrayna vatandaşı ve yabancı uyruklulara 1 yıl süreli özel statü veriyor.

Statüyü alan Ukraynalılara, aylık 1500 İsviçre frangı (yaklaşık 23 bin TL) nakit yardımda bulunuluyor.

İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto

YORUMLAR
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Mariupol, Ukrayna, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto - Son Dakika


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