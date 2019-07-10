Son Dakika Haberleri: İsviçre'den gittikleri memleketinin sularında boğuldular
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İsviçre'den gittikleri memleketinin sularında boğuldular

1 saat önce

İSVİÇRE'DEN memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine giden Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi.

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İSVİÇRE'DEN memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine giden Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi. Denizin dalgalı olduğu bölgede yüzen çift, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapıldı. Çevredekilerin kurtarmak için mücadele verdiği çift güçlükle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen karı-kocayı kurtaramadı. Boğularak can veren karı- kocanın cesetleri yapılan incelemenin ardından Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:27 
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