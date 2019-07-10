İsviçre'den gittikleri memleketinin sularında boğuldular
1 saat önce
İSVİÇRE'DEN memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine giden Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:27
İSVİÇRE'DEN memleketleri Hatay
'ın Arsuz
ilçesine giden Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç
TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi. Denizin dalgalı olduğu bölgede yüzen çift, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapıldı. Çevredekilerin kurtarmak için mücadele verdiği çift güçlükle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen karı-kocayı kurtaramadı. Boğularak can veren karı- kocanın cesetleri yapılan incelemenin ardından Arsuz Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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