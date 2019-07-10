İsviçre'den tatile geldikleri memleketlerinde denizde boğuldular
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İSVİÇRE'de yaşayan Cennet ve Hüseyin İyigüven çiftçi, tatil için geldikleri memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
İSVİÇRE'de yaşayan Cennet ve Hüseyin İyigüven çiftçi, tatil için geldikleri memleketleri Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğuldu.
Arsuz ilçesinde denize giren İyigüven çifti, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapıldı. Bir süre sonra sürüklenmeye başlayan çift, kıyada bulunanlardan yardım istedi. Çevredekilerin kurtarmak için çabaladığı çift, güçlükle, sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen İyigüven çifti kurtarılamadı. Cennet ve Hüseyin İyigüven'in cansız bedenleri Arsuz Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
- Hatay
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