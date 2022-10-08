İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

08.10.2022 10:27

İSVİÇRE'den bisikletle Türkiye'ye gelen Robert Porchet (32), yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi.

İSVİÇRE'den bisikletle Türkiye'ye gelen Robert Porchet (32), yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 ayda geldiğini belirten Porchet, Türkiye, harika bir ülke; insanları çok sıcak ve misafirperver. Amacım; dünyayı dolaşmak, insanları, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek dedi.

İsviçre'de yaşayan ve spor markasının temsilcisi olan Robert Porchet, 2 ay önce ülkesinden bisikletiyle yola çıktı. Porchet, sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. Şimdiye kadar 10 ülke gezdiğini anlatan Porchet, Türkiye'de çok sıcak karşılandığını söyledi. Bisikletinin, bagajıyla 40 kilo olduğunu anlatan Porchet, kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm donanımının bulunduğunu belirtti. Yolda olduğu sürede, otellerde ve sakin yerlerde çadır kurup uyuduğunu anlatan Porchet, seyahatini bisikletle yapmayı tercih ettiğini dile getirdi. Gittiği ülkelerde insanlarla tanışıp, etkileşim kurduğunu, manzaraların keyfini çıkardığını ve maceracı taraflarının olduğunu belirten Robert Porchet'in Türkiye'deki son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Bisikletle 1 ayda İsviçre'den İstanbul'a geldiğini anlatan Porchet, 1 aydır da Türkiye'yi dolaşarak Yüksekova'ya ulaştım. Buradan da İran üzerinden Azerbaycan'a gitmeyi hedefliyorum. 2 aydır pedal çeviriyorum. Yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdim. Türkiye'ye ikinci gelişim. 12 yıl önce yine Türkiye'yi görmek için gelmiştim. Bu sefer ise bisikletle 10 ülkeyi pedal çevirerek dolaştım, Türkiye'ye ulaştım. Türkiye, harika bir ülke; insanları sıcak ve misafirperver. Amacım; dünyayı dolaşmak, insanları ve kültürleri tanımak ve değişik yerlerini görmek dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız UKRAYNALI ANASTASİA, TÜRK DONÖRÜN İLİĞİYLE HAYATA TUTUNDU UKRAYNALI ANASTASİA, TÜRK DONÖRÜN İLİĞİYLE HAYATA TUTUNDU
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Yüksekova, İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement