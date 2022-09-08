Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos'ta Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair açıkladığı rapora değinilerek, raporda yer alan "keyfi ve ayrımcı tutuklama" uygulamalarının endişe verici olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, İsviçre, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Uygurlara yönelik endişelerden ötürü Çin Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.