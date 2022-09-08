İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Uygurlara yönelik endişelerden ötürü Çin Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Uygurlara yönelik endişelerden ötürü Çin Büyükelçisini çağırdı

08.09.2022 14:06
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Uygurlara yönelik endişelerden ötürü Çin Büyükelçisini çağırdı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumundan duydukları endişeleri iletmek için Çin'in İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumundan duydukları endişeleri iletmek için Çin'in İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos'ta Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair açıkladığı rapora değinilerek, raporda yer alan "keyfi ve ayrımcı tutuklama" uygulamalarının endişe verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsviçre, temel insan haklarına saygı duymak için en doğru yolun, Pekin yönetimiyle yapıcı diyalog kurmaktan geçtiğini düşünmektedir." ifadesi kullanıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan'daki hak ihlallerine dair raporunda, Çin hükümetinin "terör ve aşırılıkla mücadele" adı altında bölgedeki Müslüman azınlığa baskı uyguladığı doğrulanmış, bu uygulamaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulanmıştı.

Uygurların tutulduğu "yeniden eğitim kampları" da raporda değerlendirilmiş, burada tutulan kişilere kötü muamele edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, rapordaki iddiaları "tamamen yasa dışı ve yersiz" ifadeleriyle yalanlamıştı.

YORUMLAR
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BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, İsviçre, Sincan, Güncel, Son Dakika

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