İsviçre Günleri, İstanbul'da başlıyor

İsviçre ve Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasını hedefleyen ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen İsviçre Günleri (Swiss Days) 2019 etkinliği 20-22 Eylül'de İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.

İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Turkey) Direktörü Mehmet Yıldırımlı, İsviçre Ticaret Odası Derneği (Swiss Chamber of Commerce in Turkey) Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğin basın toplantısı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katılımıyla Yapı Kredi Bomontiada'da düzenlendi.

Toplantıda, İsviçre Günleri 2019'un 20-22 Eylül'de Yapı Kredi Bomontiada'da olacağı bilgisi paylaşılırken, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte İsviçre sanatının, kültürünün, gastronomisinin, teknolojisinin ve eğitiminin Türk ziyaretçilere tanıtılacağı belirtildi.

"İsviçre çikolata ve bankacılıktan fazlasıyla tanınmalı"

İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid, İsviçre'nin çikolata ve bankacılıktan daha fazla tanınmasını hedeflediklerini belirterek,"Burada çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Türk halkıyla temas halinde olmak istiyoruz. Konsolosluk olarak bu etkinlikten manevi kazançlarımız olacak. Tabii ki bu işin ticari tarafları da olacak." diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Bomonti bölgesini Türkiye'de turizmin, ticaretin ve sosyalleşmenin en önemli merkezlerinden biri olarak sunmak ve semti dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.

"Yatırım imkanlarını İsviçreli iş insanlarına tanıtıyoruz"

İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı ise etkinlik boyunca İsviçre ve Türkiye'den farklı sektörlerde hizmet veren birçok kurum ve kişilerin buluşacağı bilgisini paylaşarak, "Yaratıcı iş ortaklarının kurulabileceği bir organizasyon planladık. İsviçre Günleri'ne 20'nin üzerinde firma katıldı ve 40'tan fazla firma sponsor oldu. Türkiye'nin yatırım imkanlarını İsviçreli iş insanlarına tanıtmaya çalışıyoruz. Yıl boyunca değişik aktiviteler düzenleyerek Türkiye'nin farklı bölgelerini de İsviçre'nin iş dünyasına sunmaya devam edeceğiz." dedi.

İsviçre şirketlerinin Türkiye pazarına ilgisinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Yıldırımlı, geçen yıl iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 3,4 milyar İsviçre frangına ulaştığını ifade etti.

Yıldırımlı şunları kaydetti:

"İsviçre'den Türkiye'ye yatırım 2,8 milyar dolar civarında, Türkiye'den İsviçre'ye yatırım ise 500 milyon dolar düzeyinde. Hedefimiz Türkiye'den yatırımcıları İsviçre'ye götürmek, İsviçreli yatırımcıları Türkiye'ye getirmek, İsviçre'nin Türkiye'ye ihracatını ve yatırımını yükseltmek. İsviçre'de eğitim, teknoloji ve inovasyonla temsil edilmeliyiz. Her sene yeni fikirlerle ortaya çıkmamız lazım."

İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak da uzun vadede İsviçre Günleri'ni Türkiye'nin farklı şehirlerine de taşımayı planladıklarını aktararak, 20 Eylül'de etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu'nda İsviçre'den dünyaca ünlü ekonomistlerin, iş ve siyaset dünyasından isimlerin yer alacağını ve bu Forum'un iki ülke arasında önemli bir köprü görevi göreceğini söyledi.