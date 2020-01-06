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İsviçre, 'hasta mahkumların intihar etmesine yardım edilebilir mi?' konusunu tartışıyor
6 saat önce
Devlet, hasta bir mahkumun intihar etmesine yardım edilebilir mi? İsviçre'de ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen bir kişi yaşadığı hastalığını ve zor yaşam koşullarını öne sürerek doktor destekli intihar etmek istediğini ifade ediyor.
Devlet, hasta bir mahkumun intihar etmesine yardım edilebilir mi? İsviçre'de ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen bir kişi yaşadığı hastalığını ve zor yaşam koşullarını öne sürerek doktor desteğinde intihar etmek istiyor.
Özel bir kurumun yardımı ile intihar etmenin yasal olduğu İsviçre'de mahkumların bu düzenlemeden faydalanmasıyla ilgili yasal boşluk bulunuyor. Ülke parlamentosu bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:45
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