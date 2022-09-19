Muhalefet partileri F-35A anlaşmasının referandum sonuçları beklenmeden imzalanmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken İsviçre Parlamentosuna bağlı Teftiş Komisyonu, anlaşmanın bu şekilde yapılmasının "endişe verici" olduğunu fakat "kanunlara aykırı olmadığını" belirtti.

Anlaşma kapsamında 2027'de başlayacak F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği ve F-35A'ların, İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers jetlerinin yerini alacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsviçre, F-35A almak için ABD ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.