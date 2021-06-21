İsviçre karşılaşmasının sonu olaylı bitti! Tribünler Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
21.06.2021 08:10
EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti. Bakü'de oynanan İsviçre maçından da 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Ay-Yıldızlılar'da fatura Şenol Güneş'e kesildi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte büyük hayal kırıklığı yaşayan tribünlerin, "Şenol Güneş istifa" sloganıyla inlediği öğrenildi.
EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre milli takımlarının her birinden 3 gol yiyen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'e tepki yağıyor. Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan İsviçre karşılaşmasının sonunda tribünlerin tecrübeli hocayı istifaya çağırdığı öğrenildi.
TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ
Grupta oynadığı diğer maçlarda olduğu gibi İsviçre karşısında da tel tel dökülen A Milli Takım'a karşılaşmanın sonunda büyük tepki vardı. Teknik direktör Şenol Güneş'e ateş püsküren seyirciler deneyimli hocaya, "Şenol Güneş istifa" sloganlarıyla tepki gösterdi.
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