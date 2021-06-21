İsviçre karşılaşmasının sonu olaylı bitti! Tribünler Şenol Güneş'i istifaya çağırdı

EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre milli takımlarının her birinden 3 gol yiyen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'e tepki yağıyor. Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan İsviçre karşılaşmasının sonunda tribünlerin tecrübeli hocayı istifaya çağırdığı öğrenildi.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Grupta oynadığı diğer maçlarda olduğu gibi İsviçre karşısında da tel tel dökülen A Milli Takım'a karşılaşmanın sonunda büyük tepki vardı. Teknik direktör Şenol Güneş'e ateş püsküren seyirciler deneyimli hocaya, "Şenol Güneş istifa" sloganlarıyla tepki gösterdi.