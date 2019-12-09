Son Dakika › Dünya › İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı - Son Dakika Dünya
İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı
6 saat önce
İsviçre mahkemesi geçtiğimiz hafta verdiği kararla başkent Bern'in kuzeyindeki Thunstetten kantonunda zırhlı bir banka aracının soyularak 4.5 milyon Frank'ın (26 milyon 370 bin TL) çalındığını duyurdu. Olayla ilgili toplam 4'ü Çekya'da olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı
İsviçre mahkemesi geçtiğimiz hafta verdiği kararla başkent Bern'in kuzeyindeki Thunstetten kantonunda zırhlı bir banka aracının soyularak 4.5 milyon Frank'ın (26 milyon 370 bin TL) çalındığını duyurdu.
Geçtiğimiz cuma günü yapılan duruşmada İsviçre Federal Mahkemesi jürisi soygunun 1 Temmuz tarihinde gerçekleştiğini ve hırsızlara zırhlı aracın şoförünün yardım ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. İsviçre polisiyse aylar süren takip sonucu çalınan paranın izine Çekya'da rastladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:44
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Rusya'da el bombalı banka soygunu Rusya'da el bombalı banka soygunu