Son Dakika Haberleri: İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı
Son Dakika Dünya İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı - Son Dakika Dünya

İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı

6 saat önce

İsviçre mahkemesi geçtiğimiz hafta verdiği kararla başkent Bern'in kuzeyindeki Thunstetten kantonunda zırhlı bir banka aracının soyularak 4.5 milyon Frank'ın (26 milyon 370 bin TL) çalındığını duyurdu. Olayla ilgili toplam 4'ü Çekya'da olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı

İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı, System.String[]

İsviçre mahkemesi geçtiğimiz hafta verdiği kararla başkent Bern'in kuzeyindeki Thunstetten kantonunda zırhlı bir banka aracının soyularak 4.5 milyon Frank'ın (26 milyon 370 bin TL) çalındığını duyurdu.


Geçtiğimiz cuma günü yapılan duruşmada İsviçre Federal Mahkemesi jürisi soygunun 1 Temmuz tarihinde gerçekleştiğini ve hırsızlara zırhlı aracın şoförünün yardım ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. İsviçre polisiyse aylar süren takip sonucu çalınan paranın izine Çekya'da rastladı.

Euronews.com'da Görüntüle

İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Rusya'da el bombalı banka soygunu Rusya'da el bombalı banka soygunu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsviçre mahkemesi 4.5 milyon Frank'ın çalındığı zırhlı araç soygununu doğruladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]