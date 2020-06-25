İsviçre mahkemesinden PKK'lı teröristin Almanya'ya iadesi kararı - Son Dakika

İsviçre mahkemesinden PKK'lı teröristin Almanya'ya iadesi kararı

İsviçre'de Federal Yüksek Mahkeme, kimliği açıklanmayan bir terör örgütü PKK mensubunun Almanya'ya iadesine karar verdi.

İsviçre'de Federal Yüksek Mahkeme, kimliği açıklanmayan bir terör örgütü PKK mensubunun Almanya'ya iadesine karar verdi.

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Lozan merkezli ülkenin en yüksek mahkemesi, 5 Mayıs 2020'de İsviçre Federal Ceza Mahkemesi'nin "A." şeklinde kodlanmış PKK üyesinin Almanya'ya iade edilmesine karşı çıkan kararını bozdu.

İsviçre Federal Adalet Bakanlığı İade Ofisinin davalı sıfatıyla yer aldığı davada, Yüksek Mahkeme, PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan HPG'nin 2014-2016 yıllarında Türkiye'de birçok terör eylemi gerçekleştirmesinin dava ile bağlantılı olduğuna hükmetti.

Almanya iade talebinde bulunmuştu

Schengen Bilgi Sistemi'nde (SIS) yer alan 28 Ağustos 2019 tarihli bir uyarıyla Türk vatandaşı A. hakkında Stutgart Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi uyarınca teröristin yakalanarak Almanya'ya iadesi talep edilmişti.

Alman makamları, A'nın PKK'nın gençlikle ilgili çatı örgütünün önde gelen mensupları arasında yer aldığını ve örgüte elaman temin ettiğini bildirmişti.

PKK'lı terörist, 1 Kasım 2019'da Zürih Havaalanı'ndaki bir kontrol sırasında yakalanmış ve geçici tutuklanmasına karar verilmişti.

Federal Adalet Bakanlığı da 3 Ocak 2020'de teröristin iade talepnamesindeki suçlar temelinde Almanya'ya iadesini onaylamıştı.

Mayısta serbest bırakılan terörist Almanya'ya iade edilecek mi?

İadesine karar verilen A. kararın iptali ve derhal tahliye talebiyle 5 Şubat 2020'de Federal Ceza Mahkemesi İstinaf Kurulu'na başvurmuştu.

Mahkeme 5 Mayıs'ta aldığı kararla PKK'lı teröristin serbest bırakılmasına ve kendisine 2 bin İsviçre frangı tazminat ödenmesine karar vermişti.

Kararın ardından 10 gün içinde Federal Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunulmuştu.

Daha önceki kararla serbest bırakılan teröristin bu kararla birlikte Almanya'ya iade edilmesi gerekiyor.

Almanya, İsviçre, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsviçre mahkemesinden PKK'lı teröristin Almanya'ya iadesi kararı - Son Dakika Dünya

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