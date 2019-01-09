Son Dakika Haberleri: İsviçre Merkez Bankası Geçen Yıl 15,3 Milyar Dolar Zarar Etti

İsviçre Merkez Bankası Geçen Yıl 15,3 Milyar Dolar Zarar Etti

1 saat önce

İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçen yıl güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (CHF) zarar beklediğini bildirdi.

İsviçre Merkez Bankası Geçen Yıl 15,3 Milyar Dolar Zarar Etti, System.String[]
İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçen yıl güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (CHF) zarar beklediğini bildirdi.

Bankanın 2018'e yönelik geçici verilerine göre, bankanın döviz pozisyonlarındaki zararı geçen yıl 16 milyar CHF ve altın pozisyondaki zararı ise 0,3 milyar CHF olarak kayıtlara geçti.

Ticari bankaların SNB'de tuttukları paralara uyguladığı negatif faiz gibi diğer pozisyonlardaki karların düşülmesiyle bankanın geçen yıl zararı 15 milyar frank (15 milyar 299 milyon dolar) olarak açıklandı. İsviçre frangını zayıflatma politikası izleyen SNB, 2017'de 54 milyar İsviçre Frangı kar etmişti.

SNB'nin rezervleri de geçen yıl yüzde 2,7 azalarak yaklaşık 729 milyar İsviçre frangına (745 milyar dolar) gerilemişti.

Bankanın hissedarları kamu kurumlarından oluşurken, SNB elinde tuttuğu 745 milyar doları dünya genelinde Apple, Microsoft, Google ve Facebook gibi ABD merkezli büyük şirketlerden hisse payı alarak da değerlendiriyor.

Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını 4 Mart 2019 tarihinde açıklayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: AA

İsviçre, Ekonomi
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