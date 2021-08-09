İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın, Thun, Basel , Spartak Moskova , Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

İsviçre Futbol Federasyonu , milli takım teknik direktörlüğü için 46 yaşındaki Murat Yakın ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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