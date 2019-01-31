Son Dakika Haberleri: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Paravicini Hatay'da

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Paravicini Hatay'da

1 saat önce

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Paravicini Hatay'da, System.String[]
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan, Paravicini ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Hatay'da Büyükelçi Paravacini ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Paravicini de tarih ve kültür şehri Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Doğan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Rahmi Doğan, Ankara, İsviçre, Hatay, Güncel
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