İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
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İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a taşınıyor

28.08.2022 23:28
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a taşınıyor

İsviçre'nin başkenti Bern'de bir miting sırasında açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart davasında 4 sanığa beraat verilmesinin ardından Bern Başsavcılığı karara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşımaya karar verdi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de bir miting sırasında açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart davasında 4 sanığa beraat verilmesinin ardından Bern Başsavcılığı karara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşımaya karar verdi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de Mart 2017'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a gidiyor. Bern Başsavcılığından bir sözcü adının gizli kalması koşuluyla basına verdiği demeçte, Bern Başsavcılığının 4 sanık hakkında Bern-Mittelland Bölge Mahkemesi'nin verdiği beraat kararına itiraz ederek, Yargıtay'a temyiz başvuru yaptığını ifade etti.

Bern Başsavcılığı, sanıkları Erdoğan'a karşı suç veya şiddet çağrısı yapmak için kullanmakla suçlamıştı. Mahkeme ise verdiği beraat kararında, pankartta yer alan İngilizcede yaygın kullanımı "öldürmek" anlamı taşıyan "kill" ifadesinin sadece "öldürmek" anlamına gelmediğini belirtmişti.

Pankart uluslararası krize neden olmuştu

Miting sırasında açılan pankartta, siyah fon üzerine başına silah doğrultulmuş şekilde Erdoğan'ın fotoğrafı yer almış, pankartta ayrıca "Erdoğan'ı öldürün" ve "Kendi silahlarıyla" ifadelerine yer verilmişti.

Açılan pankartın ardından İsviçre ile Türkiye arasında diplomatik kriz patlak vermiş, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında ise İsviçre'yi eleştirerek, "Gözlerinizin önünde bir devletin başkanını açıkça ölümle tehdit ediyorlar ve siz hala onları destekliyorsunuz. Yazıklar olsun size" demişti. - BERN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, İsviçre, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan pankart davası Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
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