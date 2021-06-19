İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı

İsviçre Milli Takımında Akanji, A Milli Takımımız ile oynayacakları karşılaşma öncesinde zaferden emin konuştu. Türkiye maçını kazanacaklarını düşünen Akanji, "Futbolda işler çok çabuk değişiyor, Türkiye maçı bizim son şansımız, bunun farkındayız. Ancak en azından bir şansımız var, bu çok önemli. Hepimiz bir şeyler göstermek istiyoruz. Geçmişte neler yapabileceğimiz gösterdik. Baskı altında olmamız iyi bir şeydir, ben iyi bir performans gösterip kazanacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇİNDA NE YAPACAĞİMİZİ BİLİYORUZ"

A Milli Takımımızı çalıştıklarını da söyleyen defans oyuncusu, "Hocamız Petkovic, İtalya maçındaki performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Kendini toplaması için zamana ihtiyacı oldu ancak yaptığımız hataları bize gösterdi. Türkiye maçında ne yapmamız gerektiğini de söyledi. Dersimize iyi çalıştık dedi.

Grupta puanı olmayan A Milli Takımımız, yarın 19:00'da İsviçre ile karşılaşacak.