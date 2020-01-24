İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, ziyarette Thöni'ye belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldız, Galataport, Tersane İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi gibi projelerin, Beyoğlu'ndaki turizm aksını daha da genişleteceğini belirterek, "Beyoğlu dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Julien Thöni de İstanbul gibi çok özel bir şehirde görev almaktan memnun olduğunu ifade etti.

İsviçre'nin de Beyoğlu gibi çeşitli dil, din ve milletlerden insanlara ev sahipliği yaptığını da belirten Thöni, İsviçre'nin aynı zamanda bir turizm ülkesi olduğunu ve bu alanda da karşılıklı iş birliklerinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Yıldız, Başkonsolos Thöni'ye Beyoğlu çikolatası hediye etti.

Haydar Ali Yıldız, İstanbul, İsviçre, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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