İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Başkatibi binadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Başkatibi binadan düşerek hayatını kaybetti
04.05.2021 13:17
İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nde Başkatip olarak görev yapan 51 yaşındaki kadın, yüksek bir binadan düşerek hayatını kaybederken, olayın intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor.
İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nde Başkatip olarak görev yapan 51 yaşındaki kadın, yüksek bir binadan düşerek hayatını kaybederken, olayın intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor.
İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nde Başkatip olarak görev yapan ve ismi belirtilmeyen bir elçilik çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Halidi, 51 yaşındaki kadının ülkenin başkenti Tahran'ın Kamranie bölgesindeki yüksek bir binadan düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Halidi, "Ölümün bir intihar mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğini bilmiyoruz. Ceset incelenmek üzere adli tıpa gönderildi" dedi. - TAHRAN
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