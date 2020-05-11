İsviçre normalleşmede ikinci aşamaya geçti - Son Dakika

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Halk, Cenevre şehir merkezinde perakende satışı gerçekleştiren mağazalarda alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde yemek yedi.

Ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiği ikinci aşamada ayrıca kütüphaneler, müzeler ve semt pazarları da açıldı.

Restoranlarda masa başına en fazla 4 kişiye oturma izini verildi.

İlk ve orta dereceli okullar da bugün itibarıyla eğitime başladı.

Ayrıca, toplu taşıma seferleri de normale döndü.

Halk maske takmadı

Maske takılmasının zorunlu olmadığı ülkede bazı yaşlılar maske takarken, gençlerin neredeyse tamamının maske takmaması dikkati çekti.

İsviçre'de 16 Mart'ta olağanüstü hal edilmişti.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verilmişti.

8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada, meslek okulları, üniversiteler, spor salonları, sinemalar ve yüzme havuzlarının tekrar açılması öngörülüyor.