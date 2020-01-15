İsviçre Ordusu Davos için görevde - Son Dakika
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İsviçre Ordusu Davos için görevde

6 saat önce

Davos Zirvesi olarak bilinen ve İsviçre'deki Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda 5 bin İsviçre askeri güvenliği sağlayacak.

İsviçre Ordusu Davos için görevde, System.String[]

Davos Zirvesi olarak bilinen ve İsviçre'deki Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda 5 bin İsviçre askeri güvenliği sağlayacak. Özel güvenlik önlemlerinin ise 8.3 milyon euroya mal olacağı bildirildi.


İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 tarihleri arasında bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının güvenliği için 5 bin İsviçre askeri Davos ve çevresine yerleştirildi. Federal Savunma Bakanlığı zirve boyunca Davos'un yüksek güvenlik kapsamına alındığını ilan ederek Davos'un 46 kilometre çevresinin hava sahasının bütün sivil uçuşlara kapatıldığını, 24 saat esasına göre gözetleme ve koruma yapılacağını açıkladı.


Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı


Yüksek güvenlik önlemleri 20-25 Ocak tarihleri arasında şehrin giriş ve çıkışlarında asker ve polis tarafından yapılacak. Özel güvenlik önlemlerinin ise 8,3 milyon euroya mal olacağı bildirildi. İsviçre güvenlik güçleri ve Amerikan gizli servisinin işbirliği içinde güvenliği sağlayacağı Davos'a ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte güvenlik kontrollerinin daha da sıkılaştırıldığı aktarıldı.


Öte yandan özel uçaklarıyla Dünya Ekonomik Forum zirvesine katılacak özel misafirlerin Dübendorf Havaalanı'nı kullanabilecekleri ve buradan da helikopterlerle ve kara yoluyla Davos'a gidilebilecekleri imkanı sağlandı. WEF toplantıları için zirveye katılacaklarını bildiren bin 500 üst seviyede katılımcının özel uçağı ile İsviçre'ye geleceği bildirildi.


Davos'taki iş yerlerine ve otellere mal tedariki yapan lojistik firmaların kasabanın içerisine girmeleri yasaklandı. Kasabanın girişine kadar gelecek olan kamyonlar, şehre girmesine izin verilen plakaları kayıt altına alınan araçlar ve yeni güvenlik kontrolünden geçmiş şoförler tarafından yapılacak. - DAVOS

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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