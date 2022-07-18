İsviçre ordusu Ukraynalı sivillere mayın temizleme eğitimi verecek - Son Dakika
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İsviçre ordusu Ukraynalı sivillere mayın temizleme eğitimi verecek

18.07.2022 20:05
İsviçre ordusu Ukraynalı sivillere mayın temizleme eğitimi verecek

İsviçre ordusunun, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana sayıları artan kara mayını ve diğer türden patlayıcıların temizlenmesi için ülkedeki sivillere eğitim vereceği bildirildi.

İsviçre ordusunun, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana sayıları artan kara mayını ve diğer türden patlayıcıların temizlenmesi için ülkedeki sivillere eğitim vereceği bildirildi.

Federal hükümetten yapılan açıklamada, "NATO Barış Ortaklığının bir parçası olarak İsviçre ordusunun, Cenevre Uluslararası Mayından Arındırma Merkezi (GICHD) ile birlikte mayın temizliği için uluslararası alanda eğitimler düzenleyeceği" duyuruldu.

Açıklamada, "Bu yardımla birlikte Ukrayna'da mayından arındırma çalışmaları daha güvenli, etkili ve yeterli bir şekilde yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

İlerleyen haftalarda Ukrayna'dan bazı sivil uzmanların, mayın ve patlayıcı alanında eğitilmek üzere İsviçre'ye geleceği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna hükümetinden 13 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna güvenlik güçlerinin ülke genelinde en az 80 bin mayın ve patlayıcı maddeyi saptayarak imha ettiği belirtilmişti.

Ülkedeki bütün mayınların temizlenmesinin on yıllar alacağı vurgulanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre ordusu Ukraynalı sivillere mayın temizleme eğitimi verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre ordusu Ukraynalı sivillere mayın temizleme eğitimi verecek - Son Dakika
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