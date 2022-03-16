İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti - Son Dakika
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İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti

16.03.2022 17:03
İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti

İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Hükümetten bugün yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in "Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmesiyle bağlantılı" 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre'nin yaptırım listesi şimdi tamamen AB'ninkiyle aynı." ifadesi kullanıldı.

197 Rus vatandaşına mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması getirileceği aktarılan açıklamada, ayrıca ilave olarak 9 Rus kuruluşuna da mali yaptırım uygulanacağı ve kararın bugün saat 12.00'den itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınanların isimlerine yer verilmezken, bu kişiler arasında oligarklar ve önde gelen iş insanları olduğu kaydedildi.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu.

AB ise İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşılamıştı.

İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ABD ve Rusya arasında Ukrayna konulu ikili görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

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Avrupa Birliği, İsviçre, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti - Son Dakika


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