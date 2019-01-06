İsviçre sokakları Türk çözümüyle 'akıllanacak'
7 dakika önce
Türk mühendislerin geliştirdiği "dünyanın ilk ve tek modüler yapıdaki akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter için ilk siparişler İsviçre'den alındı, çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneme çalışmaları yapılıyor.
Türk mühendislerin geliştirdiği "dünyanın ilk ve tek modüler yapıdaki akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter için ilk siparişler İsviçre
'den alındı, çeşitli Avrupa
ve Orta Doğu
ülkelerinde de deneme çalışmaları yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:10
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