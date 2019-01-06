Son Dakika Haberleri: İsviçre sokakları Türk çözümüyle 'akıllanacak'

İsviçre sokakları Türk çözümüyle 'akıllanacak'

7 dakika önce

Türk mühendislerin geliştirdiği "dünyanın ilk ve tek modüler yapıdaki akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter için ilk siparişler İsviçre'den alındı, çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneme çalışmaları yapılıyor.

İsviçre sokakları Türk çözümüyle 'akıllanacak', System.String[]
Türk mühendislerin geliştirdiği "dünyanın ilk ve tek modüler yapıdaki akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter için ilk siparişler İsviçre'den alındı, çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneme çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:10 

Ekonomi
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