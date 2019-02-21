Son Dakika Haberleri: İsviçre, Trump'a 'Hayır' Dedi: Yakalandıkları Yerde Yagılansınlar

İsviçre, Trump'a 'Hayır' Dedi: Yakalandıkları Yerde Yagılansınlar

44 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı, gündemdeki yerini koruyor.

İsviçre, Trump'a 'Hayır' Dedi: Yakalandıkları Yerde Yagılansınlar, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı, gündemdeki yerini koruyor. İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan ve yakalanan İsviçre kökenli militanların yakalandıkları ülkede yargılanmalarını istedi. Sutter, DEAŞ'lı teröristlerin İsviçre'ye geri dönmelerinin ülke için tehlikeli bir durum olacağını önceliklerinin İsviçre halkının güvenliği olduğunu belirtti.

İsviçre'den Suriye ve Irak'a giden 172 militanın 79'u Suriye'de, 93'ü Irak'ta terör eylemlerine katıldı. 33'ü öldürüldü, 16'sı İsviçre'ye geri döndü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:15 

Suriye, Donald Trump, İsviçre, Güncel
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