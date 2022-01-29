İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumunun (İTT) yeni hizmet binası açıldı.

Ülkenin en büyük kenti Zürih'in Dietikon bölgesinde İTT Başkanı Suat Şahin'in ev sahipliğindeki açılışa, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve İsviçre'deki başlıca Türk sivil kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, İTT çatısı altındaki dernek ve federasyonların ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Acarsoy, "Köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizin olduğu İsviçre'de sayıları 140 bine yaklaşmış olan Türk toplumunun siz kıymetli üyeleri, ülkemizle İsviçre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde çok önemli rol oynuyorsunuz. Türkiye, sizin ana vatanınız ancak İsviçre de yuvanız." ifadesini kullandı.

Vatandaşların ana vatanlarıyla bağlarını koparmadan İsviçre toplumuyla her alanda başarılı şekilde bütünleşmesine desteklerinin altını çizen Acarsoy, ülkedeki Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Acarsoy, her zaman en iyisini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye-İsviçre ilişkilerine nasıl daha çok katma değer sağlayabileceğimiz, Türk toplumunun birlik içinde İsviçre'deki statüsünü nasıl daha da ileri bir noktaya taşıyabileceğimiz üzerinde durmamız ve bu düşüncüleri el birliğiyle eyleme dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İTT Başkanı Şahin ve ekibine yeni hizmet binasının açılmasından dolayı teşekkür eden Acarsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde, sayın Dışişleri Bakanımızın talimatları ışığında, Büyükelçiliğimiz, Zürih ve Cenevre Başkonsolosluklarımız olarak siz değerli vatandaşlarımızın her konuda ve daima yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Konumunuzdan övünüyoruz"

Zürih Başkonsolosu Uygun da ülkedeki Türk STK'lerin İsviçre ve Türkiye arasında güçlü bir bağ ve köprü olduğunu vurgulayarak, "Bundan da büyük memnuniyet duyuyor ve tüm İsviçre toplumu içerisindeki saygın konumunuzdan övünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTT'nin geçmişten bugüne yaptığı çalışmaların, birlik ve beraberliğe sağladığı katkıların önemine değinen Uygun, İTT'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğinden hiç şüphesi olmadığını kaydetti.

Uygun, sivil toplum kuruluşlarının demokratik toplumlarda medyadan sonra beşinci güç olduğunu anlattı.

Cenevre Başkonsolosu Özkan, "İsviçre'deki Türk toplumu, 50 yılı geride bırakmış, İsviçre'nin hayatına başarılı şekilde entegre olmuş, bu ülkenin refahına ve çok kültürlülüğüne önemli katkıda bulunmuştur. Vatandaşlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını koruduklarını ve yakın zamanda kurdukları sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmelerini görmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"İTT'nin marka değerini yükseltmek en büyük amacımız"

Başkan Suat Şahin de göreve geldikleri 5 Eylül 2021'den bu yana İTT'yi kurumsal kimliğe kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Yakın zamanda "İTT TV" ve İTT'nin resmi yayın organı "İsviçre Haber"in yayın hayatına başlayacağı bilgisini veren Şahin, İTT'yi kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yeniden yapılandırdıklarını dile getirdi.

Şahin, siyasetten uzak durarak, İTT'nin marka değerini yükseltmenin en büyük amaçları olduğuna dikkati çekti.

Amacının New York'ta olduğu gibi Zürih'in orta yerinde bir Türkevi "dikmek" olduğunu vurgulayan Şahin, başta Büyükelçi Acarsoy olmak üzere yeni hizmet binasının açılışına destek verenlere teşekkür etti.