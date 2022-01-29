Üye Girişi
İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı

29.01.2022 20:19
İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumunun (İTT) yeni hizmet binası açıldı.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumunun (İTT) yeni hizmet binası açıldı.

Ülkenin en büyük kenti Zürih'in Dietikon bölgesinde İTT Başkanı Suat Şahin'in ev sahipliğindeki açılışa, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve İsviçre'deki başlıca Türk sivil kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, İTT çatısı altındaki dernek ve federasyonların ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Acarsoy, "Köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizin olduğu İsviçre'de sayıları 140 bine yaklaşmış olan Türk toplumunun siz kıymetli üyeleri, ülkemizle İsviçre arasındaki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde çok önemli rol oynuyorsunuz. Türkiye, sizin ana vatanınız ancak İsviçre de yuvanız." ifadesini kullandı.

Vatandaşların ana vatanlarıyla bağlarını koparmadan İsviçre toplumuyla her alanda başarılı şekilde bütünleşmesine desteklerinin altını çizen Acarsoy, ülkedeki Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Acarsoy, her zaman en iyisini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye-İsviçre ilişkilerine nasıl daha çok katma değer sağlayabileceğimiz, Türk toplumunun birlik içinde İsviçre'deki statüsünü nasıl daha da ileri bir noktaya taşıyabileceğimiz üzerinde durmamız ve bu düşüncüleri el birliğiyle eyleme dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İTT Başkanı Şahin ve ekibine yeni hizmet binasının açılmasından dolayı teşekkür eden Acarsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde, sayın Dışişleri Bakanımızın talimatları ışığında, Büyükelçiliğimiz, Zürih ve Cenevre Başkonsolosluklarımız olarak siz değerli vatandaşlarımızın her konuda ve daima yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Konumunuzdan övünüyoruz"

Zürih Başkonsolosu Uygun da ülkedeki Türk STK'lerin İsviçre ve Türkiye arasında güçlü bir bağ ve köprü olduğunu vurgulayarak, "Bundan da büyük memnuniyet duyuyor ve tüm İsviçre toplumu içerisindeki saygın konumunuzdan övünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTT'nin geçmişten bugüne yaptığı çalışmaların, birlik ve beraberliğe sağladığı katkıların önemine değinen Uygun, İTT'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğinden hiç şüphesi olmadığını kaydetti.

Uygun, sivil toplum kuruluşlarının demokratik toplumlarda medyadan sonra beşinci güç olduğunu anlattı.

Cenevre Başkonsolosu Özkan, "İsviçre'deki Türk toplumu, 50 yılı geride bırakmış, İsviçre'nin hayatına başarılı şekilde entegre olmuş, bu ülkenin refahına ve çok kültürlülüğüne önemli katkıda bulunmuştur. Vatandaşlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını koruduklarını ve yakın zamanda kurdukları sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmelerini görmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"İTT'nin marka değerini yükseltmek en büyük amacımız"

Başkan Suat Şahin de göreve geldikleri 5 Eylül 2021'den bu yana İTT'yi kurumsal kimliğe kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Yakın zamanda "İTT TV" ve İTT'nin resmi yayın organı "İsviçre Haber"in yayın hayatına başlayacağı bilgisini veren Şahin, İTT'yi kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yeniden yapılandırdıklarını dile getirdi.

Şahin, siyasetten uzak durarak, İTT'nin marka değerini yükseltmenin en büyük amaçları olduğuna dikkati çekti.

Amacının New York'ta olduğu gibi Zürih'in orta yerinde bir Türkevi "dikmek" olduğunu vurgulayan Şahin, başta Büyükelçi Acarsoy olmak üzere yeni hizmet binasının açılışına destek verenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İsviçre, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış         
20:20
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:19 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış
20:01 Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
19:45 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 174 kişi vefat etti, 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:28 Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi
19:17 Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde
19:12 Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt
18:44 Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin
18:29 Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı
18:15 CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 20:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre Türk Toplumunun yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement