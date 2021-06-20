İsviçre-Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz
Kaynak: AA
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