Son Dakika Haberleri: İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" 5 Mayıs'ta Yapılacak

İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" 5 Mayıs'ta Yapılacak

1 saat önce

Türk kültürünü Avrupa'ya taşıyarak Türk ve İsviçreli ailelerin çocuklarının eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmesi amacıyla "İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" (Schweizerisch Türkisches Kinder Fest) düzenlenecek.

İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği
Türk kültürünü Avrupa'ya taşıyarak Türk ve İsviçreli ailelerin çocuklarının eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmesi amacıyla "İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" (Schweizerisch Türkisches Kinder Fest) düzenlenecek.

İsviçre'nin Schlieren şehrinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şenlikte, Hacivat ve Karagöz, İbişin Maceraları ve Pixel Poi gösterisinin yanı sıra, müzikli söyleşi ve ebru sanatı atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

Organizasyonunu oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun'un üstlendiği festivale, sanatçı Mehmet Kandemir, oyuncu Alpaslan Özmol, Hilal Ergenekon'un da arasında bulunduğu isimler katılacak.

Bir gün olarak planlanan festivalin gelecek yıllarda Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya'da da yapılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: AA

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