İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
İsviçre ile Türkiye yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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