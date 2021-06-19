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İsviçre-Türkiye maçına doğru - Son Dakika

İsviçre-Türkiye maçına doğru

19.06.2021 20:44
İsviçre-Türkiye maçına doğru, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, zorlu maç için hazır olduklarını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, zorlu maç için hazır olduklarını söyledi.

Petkovic, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına kaleci Yann Sommer ile birlikte katıldı.

Vladimir Petkovic, yarın tüm güçlerini sahaya koyacaklarını belirterek "Bizim için bir final maçı gibi olacak. ya eve döneceğiz ya da turnuvada devam edeceğiz. O yüzden yarın sahada her şeyimizi verebilmek için hazır olacağız. 30 bin kadar Türk taraftar olacak, bu bizim için dezavantaj gibi gözükebilir ama bizi harekete geçiren bir motivasyon olarak da gözükebilir. Yarınki maçı kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın için en önemli şey, oynadığımız son iki oyundan daha fazla sahada varlık göstermek ve gücümüzü ortaya koymak. Elimizden gelenin yüzde yüzünü bu maçı kazanmak için vermeliyiz. Son 16 turuna çıkmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İtalya karşısında 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Petkovic, "Kesinlikle 3-0 çok acı bir sonuçtu. İtalya çok güçlü bir rakipti. Aldığımız yenilginin etkisinde kalmamalıyız. Bugün tamamen yarınki maça odaklandık. Son antrenmanı yaptık, tüm oyuncularım formda. Yarın sabah uyandığımda tüm oyuncular aynı durumdaysa tüm seçenekleri gözde geçireceğim. Hangi 11'in sahaya çıkacağı çok önemli değil, çünkü oyuncuların sahaya çıktığında İsviçre'ye bir mutluluk verebilmek için en iyi oyunlarını sergileyeceklerini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İsviçre'nin deneyimli file bekçisi Yann Sommer de Türkiye maçını kazanabileceklerine inandıklarını belirterek, "Bir turnuvadayız, yarın da bu konuda kesinlikle olumlu düşünüyorum. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızda konuştuk, önceki iki maçtan daha farklı maç çıkarabileceğimizi konuştuk. Yarınki maç son 16 turuna devam etmek için bir fırsat. İsviçre adına bu maça büyük enerji ile çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sommer, İtalya maçından sonra eşinin doğum yaptığını ve Almanya'ya dönerek kızı ve eşini gördüğünü belirterek, bu moralin de kendi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye, İsviçre, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İsviçre-Türkiye maçına doğru - Son Dakika Spor


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