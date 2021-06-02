Üye Girişi
İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok - Son Dakika

İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok

02.06.2021 18:07

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İsviçre federal hükümeti riskli gördüğü ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi. Bugün yapılan güncellemeyle Türkiye "riskli ülkeler" listesinden çıkarıldı. Artık karantina şartı olmadan Türkiye - İsviçre seyahatleri yapılabilecek.

İsviçre Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

KARANTİNA ŞARTINDAN MUAF TUTULACAK

BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.

TÜRKİYE'NİN YANI SIRA 7 ÜLKE DE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Türkiye'nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

30 ÜLKE HALEN LİSTEDE

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

AĞIR PARA CEZASI KESİLİYOR

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor. Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.

İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok

Karantina, İsviçre, Türkiye, Nisan, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi         
18:41
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak         
18:26
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar         
17:12
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Manisa'da asma yaprağından ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolarlık katkı Manisa'da asma yaprağından ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolarlık katkı         
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 18:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement