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İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı - Son Dakika

İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı

30.12.2021 08:42
İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı

İsviçre'de son 24 saatte 17 bin 634, Yunanistan'da ise 28 bin 828 korona virüs vakası tespit edilmesiyle her iki ülkede günlük vaka sayılarında rekor seviyeye ulaşıldı.

İsviçre'de son 24 saatte 17 bin 634, Yunanistan'da ise 28 bin 828 korona virüs vakası tespit edilmesiyle her iki ülkede günlük vaka sayılarında rekor seviyeye ulaşıldı.

Avrupa'da korona virüs salgınındaki vaka sayılarında artış devam ediyor. İsviçre Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 634 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 303 bin 663'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 3 bin 663 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 15 bin 256'ya yükseldi.

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset: "Omicron vakaları artış gösteriyor"

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, artan vakalar nedeniyle İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile görüştüğünü ve hastaneye yatışların artması halinde ek önemlerin hazır olduğunu söyledi. Bakan Berset Twitter'da yaptığı açıklamasında, "Omicron vakaları hızla artış gösteriyor" ifadesine yer verirken, İsviçre'deki Covid-19 vakalarının yüzde 58'inin Omicron mutasyonlu hastaların oluşturduğunu belirtti.

Yunanistan da rekor vaka sayısı açıkladı

Yunanistan'da ise son 24 saatte 28 bin 828 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükselirken, can kaybı sayısı ise 20 bin 636'ya ulaştı.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Yunanistan, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı - Son Dakika
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