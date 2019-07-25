İsviçre: Vevey'de 20 yıl aradan sonra Şarap Festivali zamanı
5 dakika önce
İsviçre'nin Vevey bölgesinde yirmi yıl aradan sonra yapılan dünyanın en büyük ve en ilginç festivallerinden biri olan Şarap Üreticileri Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.
İsviçre
'nin Vevey bölgesinde yirmi yıl aradan sonra yapılan dünyanın en büyük ve en ilginç festivallerinden biri olan Şarap Üreticileri Festivali renkli görüntülere sahne oluyor
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48
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