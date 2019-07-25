Son Dakika Haberleri: İsviçre: Vevey'de 20 yıl aradan sonra Şarap Festivali zamanı
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İsviçre: Vevey'de 20 yıl aradan sonra Şarap Festivali zamanı

5 dakika önce

İsviçre'nin Vevey bölgesinde yirmi yıl aradan sonra yapılan dünyanın en büyük ve en ilginç festivallerinden biri olan Şarap Üreticileri Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

İsviçre'nin Vevey bölgesinde yirmi yıl aradan sonra yapılan dünyanın en büyük ve en ilginç festivallerinden biri olan Şarap Üreticileri Festivali renkli görüntülere sahne oluyor
İsviçre: Vevey'de 20 yıl aradan sonra Şarap Festivali zamanı
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 
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