Son Dakika Haberleri: İsviçre'ye Blockchain Teknolojisi Dostu Başkan

İsviçre'ye Blockchain Teknolojisi Dostu Başkan

1 saat önce

İsviçre'nin blockchain teknolojisi dostu eski Maliye Bakanı Ueli Maurer, Parlamento'nun büyük desteğini alarak İsviçre Konfederasyon Başkanlığı'na getirildi.

İsviçre'ye Blockchain Teknolojisi Dostu Başkan, System.String[]
İsviçre'nin blockchain teknolojisi dostu eski Maliye Bakanı Ueli Maurer, Parlamento'nun büyük desteğini alarak İsviçre Konfederasyon Başkanlığı'na getirildi.

Konfederasyon Başkanlığı'nı 1 Ocak'tan itibaren yürütmeye başlayan Maurer'in, kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.

Cyrptomenow.com sitesinin haberine göre, Maurer, İsviçre Konfederasyonu'nda Maliye Bakanı olarak görev yaptığı sırada, kripto para ve blockchain teknolojisi üzerinde çalışan yeni kurulan şirketlerin, birkaç önemli teşvik politikasıyla özgürce hareket etmelerini sağlamıştı.

Habere göre Maurer, İsviçre'nin kripto alanındaki liderliğine yönelik tehdidi gören politikacılar arasında yer alıyor. Küresel kripto para birimi sektörü içindeki rekabetin giderek kızışması, yeni kurulan kripto para birimi şirketleri de İsviçre dışındaki alternatiflere yönlendirdi.

Habere göre, Malta, Singapur, Hong Kong, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler de, İsviçre'de olduğu gibi kripto para birimi dostu düzenlemeleri uyarlıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

İsviçre, Ekonomi
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