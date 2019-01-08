İsviçre'ye Kripto Para Dostu Başkan
2 saat önce
İsviçre'nin kripto dostu eski maliye bakanı Ueli Maurer Parlamento'nun büyük desteğini alarak İsviçre Konfederasyon Başkanlığı görevine getirildi.
İsviçre'nin kripto dostu eski maliye bakanı Ueli Maurer Parlamento'nun büyük desteğini alarak İsviçre Konfederasyon Başkanlığı görevine getirildi.
1 Ocak'tan itibaren yeni konfederasyon başkanlığı görevini yürütmeye başlayan Maurer'in kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz birkaç yılda Maurer'in liderliğinde İsviçre, blockchain teknolojisinin özellikle yeni kurulan şirketler ve gelişen teknolojiler içersinde ilginin artması için kripto ve finansal teknolojik düzenlemeleri ülkesine uyarlamıştı.
Cyrptomenow.com sitesinin aktardığına göre, İsviçre Konfederasyonu'nda maliye bakanı olarak görev yaptığı sırada Maurer, kripto para birimi ve blockchain sektöründe faaliyet gösteren yeni kurulan şirketlerin birkaç önemli teşvik politikasıyla özgürce hareket etmelerini sağlamıştı.
Ueli Maurer ayrıca İsviçre'nin kripto alanındaki liderliğine yönelik tehdidi gören politikacılar arasında yer alıyor. Küresel kripto para birimi sektörü içersindeki rekabetin giderek kızışması kripto para birimleri işiyle uğraşan yeni kurulan şirketleri de İsviçre dışındaki alternatiflere itti.
Malta, Singapur, Hong Kong, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler İsviçre'de olduğu gibi kripto para birimi dostu düzenlemeleri ülkelerine uyarlıyor. - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:31 Kaynak: DHA
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