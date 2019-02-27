İsviçreli Bankadan Müşterilerine Kripto Para Erişimi
19 dakika önce
JULIUS Baer, kripto para odaklı bir başka İsviçre bankası olan ve Eylül 2018'de 103 milyon dolar yatırım toplayan SEBA Crypto AG (SEBA) ile stratejik iş birliğine gitti.
JULIUS Baer, kripto para odaklı bir başka İsviçre
bankası olan ve Eylül
2018'de 103 milyon dolar yatırım toplayan SEBA Crypto AG (SEBA) ile stratejik iş birliğine gitti. Julius Baer'den yapılan resmi açıklamada, bankanın SEBA'nın yenilikçi platformunu kullanarak müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığı belirtildi. Julius Baer açıklamasında, dijital varlıklara yönelik yükselen talebi karşılamayı amaçlandığını vurguladı.
YASAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
İki banka arasında karşılıklı anlaşmaya varılırken lisans sürecinin tamamlanması için ülkenin bankacılık denetleme otoritesi FINMA'nın onay vermesi beklenecek. Julius Baer'in piyasalardan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Gerlach, banka olarak dijital varlıkların müşterilerin portföylerinde yasal ve sürdürülebilir bir yatırım seçeneğine dönüşeceğini düşündüklerini açıkladı.
GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
Aynı zamanda ve SEBA yönetim kurulu üyesi olan Gerlach, "SEBA'ya yaptığımız yatırım ve kurduğumuz güçlü işbirliği Julius Baer'in dijital varlıklar alanına verdiği önemin ve müşterilerinin faydalanması için öncü yenilikleri onlara sunmakta azimli olduğunun kanıtıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:05
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