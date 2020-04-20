İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ay içinde aşı geliştirebilir - Son Dakika
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İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ay içinde aşı geliştirebilir

24 dakika önce

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, sevindiren bir haber de İsviçre'den geldi. Bern Üniversitesi'nden immünoloji profesörü Martin Bachmann, koronavirüs hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir geliştirilmesini umduklarını söyledi.

İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ay içinde aşı geliştirebilir, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 160 bini aşkın insan hayatını kaybederken, 2 milyon 400 binden fazla vaka bulunuyor. Ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İsviçre'den sevindiren bir açıklama geldi. Bern Üniversitesi'nden immünoloji profesörü Martin Bachmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi.

"TÜM DÜNYA İÇİN BİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORUZ"

İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde de görev yapan Bachmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İsviçreli aşı şirketi Saiba ile Kovid-19 hastaları için "aylar içinde" bir aşı geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AŞI İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİLER

Saiba Operasyon Direktörü ve biyokimyacı Gary Jennings de aşı denemesinde kullanılacak adaylar için çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını belirterek "Seçilmiş 'bir' adayımızın olacağını düşünüyoruz." dedi.

Jennings, test sürecinde Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin de kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Her iki bilim insanı, geliştirecekleri aşının, "faz II ve III" aşamalarında ekim ayı itibarıyla tüm İsviçre halkının kullanımına hazır olacağını ümit ettiklerini vurguladı.

DSÖ'DEN TAM DESTEK

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu cevapladı.

Ghebreyesus, aşı çalışmalarında sürecin hızla ilerlemesi ve aşının adil şekilde dağıtımı konularında çalıştıklarını dile getirdi.

DSÖ'nün aşı konusunda pek çok "ortakla" çalıştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek birkaç gün içinde aşı konusundaki girişimlere ilişkin bilgi vereceklerini kaydetti.

"AŞI HAKKINDAKİ BU GELİŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Aşı hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bu aşıların üretimini artırmak ve geliştirmektir. Böylece dünya genelinde adil bir şekilde tahsis edilebilir ve mümkün olan en iyi yararı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Ryan, İsviçreli bilim insanlarının dile getirdiği "aşının tutması" durumunda, bunun "dünyanın nesillerdir gördüğü en büyük sağlık, siyasal ve finansal başarılardan biri" olacağını vurguladı.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Kovid-19'a yönelik mümkün olabildiğince hızlı ve güvenli bir aşı geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışmadan da memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Kerkhove, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek isteyen pek çok girişimin ve rekabetin olduğunu, DSÖ'nün de bu konuda ortak çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"AŞI SONSUZA DEK KORUYAMAZ"

Öte yandan, Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, aşının bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayacağı konusunda uyardı. İnsanların koronavirüse tekrar yakalanabileceğini belirten Gilbert, bu yüzden aşıların yıllık olması gerektiğini ifade etti.

Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz

Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:08 Kaynak: AA

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