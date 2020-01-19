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İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor
6 saat önce
İsviçreli bilim insanları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkide bulunduğu iddiasını destekleyen bilimsel bulgulara ulaştı.
İsviçreli bilim adamları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel bulgulara ulaştı.
Basel merkezli İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsü (Swiss Tropical and Public Health Institute -TPH) tarafından yürütülen bir çalışma cep telefonlarındaki elektromanyetik alanların beynin belirli bölgelerinde hafızanın gelişimine olumsuz etkide bulunabileceğini ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:44
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