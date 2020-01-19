İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor - Son Dakika Dünya

İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

İsviçreli bilim insanları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkide bulunduğu iddiasını destekleyen bilimsel bulgulara ulaştı.

İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor, System.String[]

İsviçreli bilim adamları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel bulgulara ulaştı.


Basel merkezli İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsü (Swiss Tropical and Public Health Institute -TPH) tarafından yürütülen bir çalışma cep telefonlarındaki elektromanyetik alanların beynin belirli bölgelerinde hafızanın gelişimine olumsuz etkide bulunabileceğini ortaya çıkardı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:44 
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