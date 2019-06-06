İsviçreli çift Acıgölde kamp yaptı
50 dakika önce
Karavanları ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift ve 2 çocuğu, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de kamp yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Karavanları ile Türkiye
turuna çıkan İsviçreli çift ve 2 çocuğu, Konya
'nın Karapınar
ilçesindeki Acıgöl
'de kamp yaptı.
İsviçreli Has Maier ve Usule Maier çifti ile çocukları Peter, Heidi
ve Flarine, Acıgöl'de kamp yaptı.
Acıgöl'de eşi ve çocukları ile kamp yapmak için bulunduklarını ifade eden Has Maier "Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Doğal güzelliklerinin her biri bir başka güzel. Acıgöl, suyu temiz bir göl. Masmavi suları ve safari yapılabilecek alanları mevcut. Çocuklarımız için de farklı bir anı olacak. Göl, sessiz ve sakin. Bisiklet ile göl çevresinde çok güzle vakit geçiriyorlar. Türkiye'de 20 Haziran'a kadar kalacağız. Kapadokya
bölgesi ile bir çok yeri daha gezeceğiz." diye konuştu.
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