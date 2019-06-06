Son Dakika Haberleri: İsviçreli çift Acıgölde kamp yaptı
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İsviçreli çift Acıgölde kamp yaptı

50 dakika önce

Karavanları ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift ve 2 çocuğu, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de kamp yaptı.

İsviçreli çift Acıgölde kamp yaptı, System.String[]
Karavanları ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift ve 2 çocuğu, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de kamp yaptı.

İsviçreli Has Maier ve Usule Maier çifti ile çocukları Peter, Heidi ve Flarine, Acıgöl'de kamp yaptı.
Acıgöl'de eşi ve çocukları ile kamp yapmak için bulunduklarını ifade eden Has Maier "Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Doğal güzelliklerinin her biri bir başka güzel. Acıgöl, suyu temiz bir göl. Masmavi suları ve safari yapılabilecek alanları mevcut. Çocuklarımız için de farklı bir anı olacak. Göl, sessiz ve sakin. Bisiklet ile göl çevresinde çok güzle vakit geçiriyorlar. Türkiye'de 20 Haziran'a kadar kalacağız. Kapadokya bölgesi ile bir çok yeri daha gezeceğiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Karapınar, Konya, Acıgöl, Türkiye, Güncel
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