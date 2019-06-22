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İsviçreli çiftin bisikletli Asya ve Avrupa turu

1 saat önce

İSVİÇRELİ sosyal danışman olan ve aynı iş yerinde çalışan Aline Biennimzun (28) ve erkek arkadaşı Christoph İschi (32) bisikletle çıktıkları Avrupa ve Asya turunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

İsviçreli çiftin bisikletli Asya ve Avrupa turu, System.String[]
İSVİÇRELİ sosyal danışman olan ve aynı iş yerinde çalışan Aline Biennimzun (28) ve erkek arkadaşı Christoph İschi (32) bisikletle çıktıkları Avrupa ve Asya turunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Şu ana kadar 4 bin 380 kilometre yol kat ettiklerini belirten Christoph İschi, 4 bin kilometre daha yaparak turu ülkelerinde tamamlayacaklarını söyledi.
İsviçre'de sosyal danışman olarak görev yapan Aline Biennimzun ve erkek arkadaşı Christoph İschi, çalıştıkları iş yerinden 6 ay izin alarak bisikletle Avrupa ve Asya ülkelerini kapsayan bir tura çıktı. İki arkadaş önce İsviçre'nin Cenevre şehrinden uçakla İran'ın İsfahan şehrine gitti. İsfahan'dan bisikletle yola çıkarak, İran turunun ardından Ermenistan ve Gürcistan'ı geçen ikili, 25 Mayıs'ta Artvin'in Hopa ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptı. Karadeniz kıyılarını bisikletle gezen iki arkadaş Samsun'dan otobüsle Kapadokya'ya geçti, buradan bisikletle Aksaray ve Konya üzerinden Antalya'nın Demre ilçesine geldi.
Christoph İschi, "Demre'den sonra Fethiye'ye kadar yolculuğumuza devam edeceğiz. Oradan gemiyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçeceğiz. Yunan adalarını gezdikten sonra Selanik üzerinden Yunanistan'ı gezeceğiz. Gemiyle İtalya'ya geçip, İtalya, Almanya ve Avusturya üzerinden evimize döneceğiz. Şu ana kadar 4 bin 380 kilometre yol yaptık. Bundan sonra 4 bin kilometre daha yapacağız. Günde 50-100 kilometre arasında yol yapıyoruz. Geceleri çadırda ve pansiyonlarda kalıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE'
Farklı ülkeleri, farklı kültürleri görmek, incelemek için bu geziyi planladıklarını anlatan Christoph İschi, "Türkiye'ye ilk kez geldik. Gezimizin en büyük bölümünü Türkiye'ye ayırdık. Çünkü Türk insanı çok yardımsever, cana yakın ve konuksever. Türkiye harika bir ülke. Doğa, tarih, inanılmaz farklı bir kültür. Candan insanlar. Aksaray'da arkadaşım Aline küçük bir kaza geçirdi. İnsanlar koşarak geldi. Arkadaşımın yarasını hemen sardı. Bizi evlerinde konuk ettiler. Bunları dostlarımıza ve akrabalarımıza anlatacağız. Ayrıca Türkiye çok güvenli bir ülke. Hiçbir sorun yaşamadık" diye konuştu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:09 Kaynak: DHA
Avrupa, Asya, Güncel
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