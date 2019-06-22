İsviçreli çiftin bisikletli Asya ve Avrupa turu

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Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var

Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu