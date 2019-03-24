Son Dakika Haberleri: İsviçreli Futbolcu Ölümden Döndü!

İsviçreli Futbolcu Ölümden Döndü!

1 saat önce

Gürcistanlı Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpışan 27 yaşındaki Schar, cansız bir şekilde yere yığıldı.

İsviçreli Futbolcu Ölümden Döndü!, System.String[]
Gürcistanlı Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpışan 27 yaşındaki Schar, cansız bir şekilde yere yığıldı. Hareketsiz yatan Schar'a ilk müdahaleyi çarpıştığı Gürcü futbolcu Tebidze yaptı. Schar'ın dilini boğazına kaçmaması için dışarı çıkaran Tebidze, İsviçreli oyuncuyu yan yatırdı.

Bu sırada oyun alanına giren sağlık görevlileri de Fabian Schar'a gereken müdahaleyi yaptı.

"İYİYİM OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İsviçre kenar yönetimi oyuncu değişikliği hazırlığı yaparken Schar'dan gelen 'İyiyim, oynamaya devam edeceğim' mesajı sonrası değişiklik iptal edildi. Fabian Schar, ölümden döndüğü maçı tamamladı.

Öte yandan İsviçre, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Golleri Steven Zuber ve Deniz Zakaria attı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:28 

Fabian Schar, Güncel
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