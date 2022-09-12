Şarkıcı Naomi Lareine, İsviçre Günleri'nde konser verecek - Son Dakika
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Şarkıcı Naomi Lareine, İsviçre Günleri'nde konser verecek

12.09.2022 16:15
Şarkıcı Naomi Lareine, İsviçre Günleri'nde konser verecek

İsviçreli genç blues şarkıcısı ve söz yazarı Naomi Lareine, İsviçre Günleri İstanbul 2022'de konser verecek.

İsviçreli genç blues şarkıcısı ve söz yazarı Naomi Lareine, İsviçre Günleri İstanbul 2022'de konser verecek.

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Türkiye) ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği (Swiss Chamber of Commerce in Türkiye) tarafından düzenlenen etkinlik, "sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak" temasıyla 23-25 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.

Programda kültürel etkinliklerin yanı sıra İsviçre mutfağından lezzetler katılımcıların beğenisine sunulacak. Programda ayrıca ekonomik forum, iş atölyeleri, öğrenciler için kariyer etkinlikleri, müzik performansları ve iki sergi yer alacak.

İsviçre Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen Naomi Lareine 24 Eylül'de etkinlik kapsamında Yapı Kredi bomontiada'da konser verecek.

Geçen yıl yeni single'ı "Limitless"ın yayınlamasının ardından iyi bir çıkış yakalayan Lareine, sevilen ve yeni şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak.

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Kaynak: AA

İstanbul, İsviçre, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Naomi Lareine, İsviçre Günleri'nde konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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