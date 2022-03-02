İsviçreli Glencore, 2 Rus şirketindeki hisselerini gözden geçirecek - Son Dakika
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İsviçreli Glencore, 2 Rus şirketindeki hisselerini gözden geçirecek

02.03.2022 00:33
İsviçreli Glencore, 2 Rus şirketindeki hisselerini gözden geçirecek

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük emtia şirketlerinden Glencore, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Rus şirketleri En+ ve Rosneft'teki hisseleri dahil ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini gözden geçireceğini bildirdi.

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük emtia şirketlerinden Glencore, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Rus şirketleri En+ ve Rosneft'teki hisseleri dahil ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini gözden geçireceğini bildirdi.

Glencore'dan yapılan açıklamada, şirketin Rusya'da operasyon faaliyetleri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rus şirketleri En+ ve Rosneft'teki hisselerimiz de dahil olmak üzere ülkedeki tüm ticari faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu savaşın insanlık üzerindeki etkisi yıkıcıdır. Glencore, Ukrayna halkına yönelik insani yardım çabalarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğine bakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glencore, En+ Group International PJSC'nin yüzde 10,55 ve enerji şirketi Rosneft PJSC'nin de yaklaşık yüzde 1 hissesine sahip bulunuyor.

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Rosneft, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçreli Glencore, 2 Rus şirketindeki hisselerini gözden geçirecek - Son Dakika


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