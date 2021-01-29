İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Pfizer-Biontech aşısının üretimine destek verecek - Son Dakika

İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Pfizer-Biontech aşısının üretimine destek verecek

29.01.2021 19:27
İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Pfizer-Biontech aşısının üretimine destek verecek, System.String[]

İsviçreli ilaç firması Novartis, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimine katkıda bulunacağını bildirildi.

İsviçreli ilaç firması Novartis, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimine katkıda bulunacağını bildirildi.

Novartis'ten yapılan açıklamada, aşıya yönelik yoğun talebi karşılayabilmek üzere, imalat iş birliği için üreticilerle ön anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında aşının Biontech'ten toplu ölçekte alındıktan sonra Novartis'in tesislerinde şişelenerek dağıtıma hazır hale getirileceği belirtildi.

Novartis, aşının imalatına bu yılın ikinci yarısında İsviçre'nin Stein kasabasındaki fabrikasında başlamayı planlıyor. Fabrikada imal edilecek ilk aşıların en geç yılın üçüncü çeyreğinde alıcılara ulaştırılmaya başlanması amaçlanıyor.

Pfizer ve Novartis gibi rekabet halindeki büyük ilaç şirketleri olağan koşullarda imalat alanında nadiren iş birliği yapıyorlar.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 11 Aralık'ta, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da 21 Aralık'ta aşının acil kullanımına onay vermişti.

Biontech ve Pfizer, aşı için AB ile 300 milyon, ABD ile 200 milyon, Japonya ile 120 milyon, Çin ile 100 milyon, İngiltere ile 40 milyon, Meksika ile 34 milyon doz, Kanada ile 20 milyon, Güney Kore ile 20 milyon, Avustralya ile 10 milyon, Türkiye ise yıl sonuna kadar 30 milyona çıkarma opsiyonuyla 4,5 milyon doz aşı için ön satış anlaşmaları yapmıştı.

Novartis, Biontech, Pfizer, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Pfizer-Biontech aşısının üretimine destek verecek - Son Dakika Ekonomi


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