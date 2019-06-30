İsviçreli milli futbolcu Florijana Ismaili Como Gölü'nde kayboldu
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İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı forvet oyuncusu Florijana Ismaili'nin İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü'nde meydana gelen bir kazada kaybolduğu bildirildi
İsviçre
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:23
Kadın Milli Futbol
Takımı forvet oyuncusu Florijana Ismaili'nin İtalya
'nın kuzeyindeki Como Gölü
'nde meydana gelen bir kaza sonrası kaybolduğu bildirildi.
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