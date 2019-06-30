Son Dakika Haberleri: İsviçreli milli futbolcu Florijana Ismaili Como Gölü'nde kayboldu
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İsviçreli milli futbolcu Florijana Ismaili Como Gölü'nde kayboldu

52 dakika önce

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı forvet oyuncusu Florijana Ismaili'nin İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü'nde meydana gelen bir kazada kaybolduğu bildirildi

İsviçreli milli futbolcu Florijana Ismaili Como Gölü'nde kayboldu, System.String[]
İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı forvet oyuncusu Florijana Ismaili'nin İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü'nde meydana gelen bir kaza sonrası kaybolduğu bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:23 
Futbol, İtalya, Como Gölü, Spor
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