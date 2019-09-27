İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı
20 dakika önce
İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.
İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:18
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