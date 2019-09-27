Son Dakika Haberleri: İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı
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İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı

20 dakika önce

İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.

İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.

İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:18 
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