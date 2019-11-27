Son Dakika Haberleri: İsviçreli teknik adam Jakob Kuhn hayatını kaybetti!
Son Dakika Spor İsviçreli teknik adam Jakob Kuhn hayatını kaybetti! - Son Dakika Spor

İsviçreli teknik adam Jakob Kuhn hayatını kaybetti!

6 saat önce

İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.

İsviçreli teknik adam Jakob Kuhn hayatını kaybetti!, System.String[]

İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.


Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.

FIFA Dünya Kupası, İsviçre, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58 
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