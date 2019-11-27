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İsviçreli teknik adam Jakob Kuhn hayatını kaybetti!
6 saat önce
İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.
İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58
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