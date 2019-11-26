Son Dakika Haberleri: İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti
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İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti

6 saat önce

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti, System.String[]

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.

İsviçre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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