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İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti
6 saat önce
İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:42 Kaynak: AA
İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.
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