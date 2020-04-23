İsviçreli tenisçi Federer, ATP ve WTA'nın birleşmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İsviçreli tenisçi Federer, ATP ve WTA'nın birleşmesini istiyor - Son Dakika Spor

İsviçreli tenisçi Federer, ATP ve WTA'nın birleşmesini istiyor

7 saat önce

İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sıkıntılar nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) birleşmesi gerektiğini söyledi.

İsviçreli tenisçi Federer, ATP ve WTA'nın birleşmesini istiyor, System.String[]

İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sıkıntılar nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) birleşmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Federer, "Sadece merak ediyorum. Kadın ve erkek tenisinin birleşmesi ve beraber hareket etmesi gerektiğini düşünen bir tek ben miyim?" ifadelerini kullandı.

Kortta bir birleşmeden bahsetmediğini kaydeden 38 yaşındaki tenisçi, "Erkeklerin ve kadınların profesyonel turlarını denetleyen 2 yönetim organının (ATP ve WTA) birleşmesinden bahsediyorum." yorumunu yaptı.

Federer, farklı sistemlerin, logoların, internet sitelerinin ve turnuva kategorilerinin kullanılmasının tenis severler için kafa karıştırıcı olduğunu aktardı.

Bunun uzun zaman önce gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çeken Federer, "Şimdi tam zamanı. Zor zamanlardan geçiyoruz ve güç kaybetmiş iki organın bir araya gelmesi daha güçlü 1 vücudun çıkmasına yol açar." şeklinde görüş belirtti.

Dünya kadınlar 4 numarası Simona Halep de yaptığı paylaşımla Federer'e destek verdi.

Roger Federer, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:40 Kaynak: AA

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